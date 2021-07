LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Federica Pellegrini in finale, 4° Ceccon. A pranzo Paltrinieri (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE FINALI DELLA NOTTE 5.25: La prima parte della DIRETTA si chiude qui. Alle 12 l’appuntamento è con la quarta sessione di batterie, grazie per averci seguito e buona giornata 5.23: Un quarto posto che non fa troppo male quello di Thomas Ceccon che ha sfiorato il podio in una gara di LIVEllo stratosferico, migliorando il suo record italiano ed entrando di diritto nel club dei grandi della specialità. Martina Carraro ha chiuso con il settimo posto, lo stesso piazzamento del suo fidanzato Fabio Scozzoli nell’unica sua finale olimpica ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE FINALI DELLA NOTTE 5.25: La prima parte dellasi chiude qui. Alle 12 l’appuntamento è con la quarta sessione di batterie, grazie per averci seguito e buona giornata 5.23: Un quarto posto che non fa troppo male quello di Thomasche ha sfiorato il podio in una gara dillo stratosferico, migliorando il suo record italiano ed entrando di diritto nel club dei grandi della specialità. Martina Carraro ha chiuso con il settimo posto, lo stesso piazzamento del suo fidanzato Fabio Scozzoli nell’unica suaolimpica ...

Advertising

Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Finali 27 luglio 2021: Terza sess… - azzurridigloria : In un momento di pausa, vi riproponiamo il link al nostro LIVE delle finali e delle semifinali di stanotte: occhi p… - zazoomblog : LIVE Nuoto Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ceccon insegue un sogno la verità su Gregorio Paltrinieri - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE – Finali nuoto terza giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Finali #nuoto #terza #giornata #Tokyo - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #DirettaLivenuoto LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ceccon insegue… -