LIVE Nuoto | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Ceccon batte Dressel nei 100! Bene anche Miressi! 4×200 in finale! Tocca a Gregorio Paltrinieri!

(Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE FINALI DELLA NOTTE 13.10: Ora Australia, Usa, Brasile e Gran Bretagna, tutti nella stessaria 13.08: Bello sprint di Filippo Megli che regala il successo all’Italia in 7’05?05 davanti alla Russia in 7’05?11, terzo posto per la Svizzera in 7’06?59, squalificata l’Ungheria 13.07: Ai 700 Russia, Italia, Svizzera 13.06: Ai 600 metri solo l’Italia regge il ritmo della Russia con De Tullio cheseconda, terza sempre la Svizzera ma a 2?. Ora Megli 13.05: Ai 500 metri Russia, italia, Svizzera 13.04: Bravissimo Ciampi che chiude in testa a metà gara con 3’32?64, ...