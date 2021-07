LIVE Judo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | tra poco in scena Christian Parlati!

(Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.59 Ora sul tatami 1 il turco Albayrak sfida il giapponese Nagase, a seguireParlati. 4.58 Terzo shido per Ntanadtsidis, il canadese Valois avanza agli ottavi. 4.57 Servirà il golden score tra la slovena Trstenjak e la coreana Haan. 4.56 Secondo shido per la coreana Haan. 4.54 Si va al golden score tra il canadese Valois e il greco Ntanadtsidis. 4.53 Uno shido per la coreana Haan contro la slovena Trstenjak. 4.51 Altri due incontri sul tatami 1 poi sarà il turno diParlati che affronterà l’egiziano Abdelaal ai sedicesimi di finale. 4.50 Adesso è il turno della ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo

OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella quarta giornata di gara per ilai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 . Al Nippon Budokan andranno in scena quest'oggi i tornei dei - 81 kg maschili e dei - 63 kg femminili, con l'Italia ......Pallamano Dalle 2.00 fase preliminare femminile Hockey Prato Dalle 2.30 fase a gironi maschile... Orari tv Tutta l'Olimpiade instreaming su Eurosport Player e Discovery Plus . Diretta tv in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I tabelloni degli italiani - I favoriti gara per gara - Riepilogo terza giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giorn ...Altre 22 medaglie d'oro (cori diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai)! da assegnare in questa giornata, ma occhio al ...