LIVE Judo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | niente da fare per Centrocchio | è finale per il bronzo

(Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:37 Ippon per il tedesco, che vola inper il! 10:35 Grande equilibrio dopo i primi due minuti, nessuno prende l’iniziativa. 10:33 Primo incontro tra Alan Khubetsov (ROC) e Dominic Ressel (GER). 10:32 Si passa agli uomini con i ripescaggi dei -81kg. 10:29 Dominio assoluto della francese Clarisse Agbeaneau, che si giocherà l’oro,per ilper Catherine Beauchemin-Pinard. 10:27 Wa-zari per la transalpina. 10:26 La seconda semisarà tra la francese Clarisse Agbegnenou e la canadese Catherine ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo

RISULTATI CALCIO FEMMINILE/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: si comincia! Martedì 27 luglio il ... 69 e 91 Kg maschili, 60 e 69 Kg femminili, poi darà spazio al taekwondo e al. Come abbiamo ......Staremo a vedere! (agg Michela Colombo) PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020/ Direttae risultati gare: S. Horn al quarto posto DIRETTA CENTRACCHIO TRSTENJAK: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DELDONNE ...Maria Centracchio è stata sconfitta nella semifinale del torneo olimpico di judo, categoria -63 kg. L'azzurra è stata battuta per ippon dalla slovena Tina Trsten e si giocherà il bronzo contro l'oland ...La diretta live di Tokyo 2020 per quanto riguarda il judo femminile -63 kg: Maria Centracchio a caccia di una medaglia ...