LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Maria Centracchio in semifinale, fuori agli ottavi Christian Parlati! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.13 Al golden score l’ottavo tra il bulgaro Ivanov e l’uzbeko Boltaboev. 7.09 Resta ora da definire il tabellone del -81 kg al maschile, con tre ottavi da finire e tutti i quarti di finale da disputare. 7.08 Definite dunque le semifinali della categoria -63 kg con la francese Agbegnenou che affronterà la canadese Beauchemin-Pinard. 7.07 L’azzurra si garantisce dunque una finale per una medaglia. 7.06 Maria Centracchio affronterà dunque la slovena Tina Trstenjak in semifinale in tarda mattinata a partire dalle 10.00. 7.04 TERZO ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.13 Al golden score l’ottavo tra il bulgaro Ivanov e l’uzbeko Boltaboev. 7.09 Resta ora da definire il tabellone del -81 kg al maschile, con treda finire e tutti i quarti di finale da disputare. 7.08 Definite dunque le semifinali della categoria -63 kg con la francese Agbegnenou che affronterà la canadese Beauchemin-Pinard. 7.07 L’azzurra si garantisce dunque una finale per una meda. 7.06affronterà dunque la slovena Tina Trstenjak inin tarda mattinata a partire dalle 10.00. 7.04 TERZO ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Judo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Maria Centracchio è ai quarti fuori agli ottavi Christian Parlati! -… - infoitsport : LIVE – Judo, 73 kg: Fabio Basile sogna una medaglia (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Judo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Christian Parlati avanza agli ottavi di finale! - #Olimpiadi #Tokyo #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE – Judo 81 kg: Christian Parlati vuole essere la mina vagante (DIRETTA) - #Christian #Parlati #vuole #essere - zazoomblog : LIVE Judo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Maria Centracchio e Christian Parlati inseguono una difficile medaglia -… -