LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: bronzo enorme per Centracchio, azzurra fantastica! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Si parte! 11.26 Dopo l’impresa di Maria Centracchio per il bronzo tocca ora all’incontro tra BARRIOS Anriquelis (VEN) vs BEAUCHEMIN-PINARD Catherine (CAN). 11:24 Scoppia in lacrime Centracchio, che viene ripagata di tutti i sacrifici, fantastica, fantasticaaaa! 11:22 SHIDOOOOOOOOOOO!!!! MEDAGLIA DI bronzo PER MARIA Centracchio, CUORE enorme DELL’azzurra! 11:21 Scelta arbitrale veramente assurda, ha attaccato solo Maria. 11:20 L’arbitro deve dare una passività all’olandeseeee, è sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 Si parte! 11.26 Dopo l’impresa di Mariaper iltocca ora all’incontro tra BARRIOS Anriquelis (VEN) vs BEAUCHEMIN-PINARD Catherine (CAN). 11:24 Scoppia in lacrime, che viene ripagata di tutti i sacrifici, fantastica, fantasticaaaa! 11:22 SHIDOOOOOOOOOOO!!!! MEDAGLIA DIPER MARIA, CUOREDELL’! 11:21 Scelta arbitrale veramente assurda, ha attaccato solo Maria. 11:20 L’arbitro deve dare una passività all’olandeseeee, è sempre ...

