LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi e Nicholas Mungai, l’Italia vuole continuare a stupire (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I tabelloni degli italiani – I favoriti gara per gara – Riepilogo quarta giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gara per il Judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Al Nippon Budokan si assegnano i titoli a cinque cerchi nelle categorie -90 kg maschili e -70 kg femminili, con l’Italia protagonista in entrambi gli eventi. Nicholas Mungai va a caccia di un exploit al debutto contro il forte uzbeko Davlat Bobonov (n.5 del seeding) per provare a ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI tabelloni degli italiani – I favoriti gara per gara – Riepilogo quarta giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata di gara per ilai Giochi Olimpici di2021. Al Nippon Budokan si assegnano i titoli a cinque cerchi nelle categorie -90 kg maschili e -70 kg femminili, conprotagonista in entrambi gli eventi.va a caccia di un exploit al debutto contro il forte uzbeko Davlat Bobonov (n.5 del seeding) per provare a ...

Advertising

SmorfiaDigitale : LIVE Olimpiadi, spada: finale per il bronzo Italia-Cina 15-8. Judo: Centracchio ... - ilcirotano : LIVE Olimpiadi, spada: finale per il bronzo Italia-Cina 10-7. Judo: Centracchio è di bronzo! - - infoitsport : LIVE Olimpiadi, judo: Centracchio è di bronzo! E ora tifiamo la spada femminile - affannant : eccoci live con il terzo posto per il judo - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: judo, #Centracchio in finale per il bronzo #SkySport #Tokyo2020 -