LIVE Italia-Turchia 3-1, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: Egonu devastante, le pagelle delle azzurre (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE pagelle delle azzurre 11.30: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime partite del volley a Tokyo 2021. Buona giornata! 11.28: per la Turchia centrali sugli scudi: 14 punti erdem, 11 Gunes, 11 punti per Boz che è salita a sostituire una fallosa Karakurt 11.27: Tre le azzurre in doppia cifra: Egonu 29 punti, Bosetti 13, Fahr 10 punti. per la Turchia 11.26: Paola Egonu è riuscita ad uscire dal momento difficile a cavallo fra ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA LE11.30: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime partite dela Tokyo 2021. Buona giornata! 11.28: per lacentrali sugli scudi: 14 punti erdem, 11 Gunes, 11 punti per Boz che è salita a sostituire una fallosa Karakurt 11.27: Tre lein doppia cifra:29 punti, Bosetti 13, Fahr 10 punti. per la11.26: Paolaè riuscita ad uscire dal momento difficile a cavallo fra ...

