LIVE Italia-Turchia 1-0, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: le azzurre vincono il primo set (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 Il muro di Boz 9-9 La pipe di Egonu 8-9 Mano out di Baladin da zona 4 8-8 Out l’attacco di Sylla 8-7 Baladin vincente in parallela 8-6 Syllaaaaaaaaaaaaa!!! Diagonale strettissima e potentissima 7-6 Errore al servizio Turchia 6-6 La fast di Erdem 6-5 primo tempo Danesi!!! 5-5 Il muro della Turchia su Bosetti 5-4 primo tempo Fahr 4-4 Ismailoglu vincente con il muro a uno da zona 4 4-3 Mano out Egonu da zona 2, ma ancora le turche non si capiscono in attacco 3-3 primo tempo ismailoglu 3-2 Egonuuuuuuuuuu vincente da zona 4 2-2 La ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-10 Il muro di Boz 9-9 La pipe di Egonu 8-9 Mano out di Baladin da zona 4 8-8 Out l’attacco di Sylla 8-7 Baladin vincente in parallela 8-6 Syllaaaaaaaaaaaaa!!! Diagonale strettissima e potentissima 7-6 Errore al servizio6-6 La fast di Erdem 6-5tempo Danesi!!! 5-5 Il muro dellasu Bosetti 5-4tempo Fahr 4-4 Ismailoglu vincente con il muro a uno da zona 4 4-3 Mano out Egonu da zona 2, ma ancora le turche non si capiscono in attacco 3-3tempo ismailoglu 3-2 Egonuuuuuuuuuu vincente da zona 4 2-2 La ...

Advertising

Eurosport_IT : Thomas Ceccon, Martina Carraro, Eva Lechner: tutti gli azzurri a caccia di una medaglia nella nottata! ????????… - Eurosport_IT : Forza Fede, tutta Italia è con te ???????? ?? Segui LIVE: - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - SpazioInGioco : RT @ginnasticando: Vogliamo una valanga di RT ?? e Cuori ?? per le #Azzurre ???? Carichiamole a distanza, facciamogli sentire l’affetto e il… - veryincazzata : RT @ginnasticando: Vogliamo una valanga di RT ?? e Cuori ?? per le #Azzurre ???? Carichiamole a distanza, facciamogli sentire l’affetto e il… -