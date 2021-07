LIVE Italia-Grecia 2-2, Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: pari a metà gara (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? Niente da fare, fermato il tiro di Luongo. 3? Settima superiorità numerica azzurra, 0/6 fino ad ora: chiama timeout Sandro Campagna per organizzare l’azione giusta. 3? Settebello che sta attaccando alla disperata, tiri su tiri, anche in superiorità, ma il muro ellenico è invalicabile. 2? Zerdevas oggi è incredibile, sta parando TUTTO! 1? Si riparte: ancora sprint vinto dagli azzurri. SECONDO QUARTO 8? Ci provano Di Fulvio e Renzuto dalla distanza, si salva la Grecia. Termina qui la frazione. 7? Che gol di Papanastasiu: palombella fenomenale del greco, 2-2. 6? Molto molto bene anche la difesa ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? Niente da fare, fermato il tiro di Luongo. 3? Settima superiorità numerica azzurra, 0/6 fino ad ora: chiama timeout Sandro Campagna per organizzare l’azione giusta. 3? Settebello che sta attaccando alla disperata, tiri su tiri, anche in superiorità, ma il muro ellenico è invalicabile. 2? Zerdevas oggi è incredibile, sta parando TUTTO! 1? Si riparte: ancora sprint vinto dagli azzurri. SECONDO QUARTO 8? Ci provano Di Fulvio e Renzuto dalla distanza, si salva la. Termina qui la frazione. 7? Che gol di Papanastasiu: palombella fenomenale del greco, 2-2. 6? Molto molto bene anche la difesa ...

