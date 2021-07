LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia sogna nella Finale a squadre. C’è Vanessa Ferrari (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 La Cina infarcita di giovani talentuose e la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos potrebbero anche commettare errori, a quel punto la battaglia per la medaglia di bronzo si potrebbe aprire a tantissimi scenari. Va detto che l’Italia è diversa rispetto a quella di due anni fa, la pandemia ha cambiato l’assetto e non c’è Giorgia Villa, oltre a Desiree Carofiglio ed Elisa Iorio. Questa formazione, però, ha tutte le carte in regola per ben figurare. 12.20 La nostra Nazionale è però ben consapevole che la gara potrebbe anche prendere pieghe imprevedibili. Se qualche formazione sulla carta più ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 La Cina infarcita di giovani talentuose e la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos potrebbero anche commettare errori, a quel punto la battaglia per la medaglia di bronzo si potrebbe aprire a tantissimi scenari. Va detto cheè diversa rispetto a quella di due anni fa, la pandemia ha cambiato l’assetto e non c’è Giorgia Villa, oltre a Desiree Carofiglio ed Elisa Iorio. Questa formazione, però, ha tutte le carte in regola per ben figurare. 12.20 La nostra Nazionale è però ben consapevole che la gara potrebbe anche prendere pieghe imprevedibili. Se qualche formazione sulla carta più ...

