LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia accarezza il bronzo! Simone Biles: “Ho demoni nella testa” (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA: l’Italia SFIORA IL BRONZO, RUSSIA BATTE USA COS’È SUCCESSO A Simone Biles? PERCHÈ SI È RITIRATA? PROBLEMA FISICO, DUBBIO SULLE FINALI VIDEO Simone Biles, SBAGLIA IL VOLTEGGIO E SI RITIRA. INFORTUNIO? CI SARA’ NELLE FINALI? Simone Biles CROLLA IN LACRIME: “HO demoni nella testa” Simone Biles, IL CROLLO DI UNA DEA DIVENTATA UMANA Simone Biles TRANQUILLIZZA DOPO ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA:SFIORA IL BRONZO, RUSSIA BATTE USA COS’È SUCCESSO A? PERCHÈ SI È RITIRATA? PROBLEMA FISICO, DUBBIO SULLE FINALI VIDEO, SBAGLIA IL VOLTEGGIO E SI RITIRA. INFORTUNIO? CI SARA’ NELLE FINALI?CROLLA IN LACRIME: “HO, IL CROLLO DI UNA DEA DIVENTATA UMANATRANQUILLIZZA DOPO ...

