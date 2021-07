LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Stefanie Horn punta all’accesso in finale (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.55 Per accedere alla finale sarà necessario entrare fra le prime dieci nella semifinale. Saranno in 24 a partire, 14 verranno eliminate proprio in questa fase, prima dell’ultimo atto previsto per le ore 9.15. 6.52 Stefanie Horn partirà per quartultima, alle 15.00 giapponesi, le 8.00 italiane. La startlist della semifinale è stilata in base all’ordine capovolto dei tempi fatti registrare in batteria. 6.49 L’azzurra in batteria ha fatto segnare il quarto tempo complessivo. L’incognita principale per l’altoatesina è legata alla ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.55 Per accedere allasarà necessario entrare fra le prime dieci nella semi. Saranno in 24 a partire, 14 verranno eliminate proprio in questa fase, prima dell’ultimo atto previsto per le ore 9.15. 6.52partirà per quartultima, alle 15.00 giapponesi, le 8.00 italiane. La startlist della semiè stilata in base all’ordine capovolto dei tempi fatti registrare in batteria. 6.49 L’azzurra in batteria ha fatto segnare il quarto tempo complessivo. L’incognita principale per l’altoatesina è legata alla ...

