LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Horn seconda a 30 centesimi dalla testa! Mancano tre atlete! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Parte Mintalova! Vediamo se la slovacca gestirà la pressione di partire per penultima. 9.43 FUNK AL COMANDO!! 1.15 DI VANTAGGIO SU CHOURRAUT!! Certezza della medaglia per la tedesca. Adesso Horn è terza. 9.42 Sopra al tempo di Chourraut di 15 centesimi al secondo intermedio Funk!! 9.41 Parte la tedesca Ricarda Funk! Dopo di lei altre due canoiste. 9.40 30 centesimi DI RITARDO PER Horn DA CHOURRAUT!! Probabilmente questo distacco minimo vorrà dire podio o meno. E pensare cosa sarebbe stato senza quella penalità in partenza… 9.39 58 ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45 Parte Mintalova! Vediamo se la slovacca gestirà la pressione di partire per penultima. 9.43 FUNK AL COMANDO!! 1.15 DI VANTAGGIO SU CHOURRAUT!! Certezza della medaglia per la tedesca. Adessoè terza. 9.42 Sopra al tempo di Chourraut di 15al secondo intermedio Funk!! 9.41 Parte la tedesca Ricarda Funk! Dopo di lei altre due canoiste. 9.40 30DI RITARDO PERDA CHOURRAUT!! Probabilmente questo distacco minimo vorrà dire podio o meno. E pensare cosa sarebbe stato senza quella penalità in partenza… 9.39 58 ...

