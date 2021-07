LIVE – Batterie nuoto, quinta giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di mercoledì 28 luglio 2021) La DIRETTA testuale della quinta giornata delle Batterie di nuoto valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tanti atleti italiani scenderanno in vasca a caccia del pass per le finali, da Federica Pellegrini nei 100 sl ad Alberto Razzetti nei 200 misti. Nella quinta giornata di gare di mercoledì 28 luglio verranno disputate anche le prime Batterie delle gare di nuoto che andranno in scena a partire dalle ore 12:00 italiane (19:00 in Giappone) fino alle 14:00 circa (21:00 a Tokyo). COME ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Latestuale delladelledivalevoli per i Giochi Olimpici di. Tanti atleti italiani scenderanno in vasca a caccia del pass per le finali, da Federica Pellegrini nei 100 sl ad Alberto Razzetti nei 200 misti. Nelladi gare di mercoledì 28 luglio verranno disputate anche le primedelle gare diche andranno in scena a partire dalle ore 12:00 italiane (19:00 in Giappone) fino alle 14:00 circa (21:00 a). COME ...

Advertising

SwimmerShopit : Tokyo 2020 | Live report Batterie 25 luglio 2021 - doninside : liveblog che non si aggiornano, dirette che non ci sono, gare in differita spacciate per live, batterie senza itali… - Maghi_98 : RT @azzurridigloria: ????? NUOTO, OLIMPIADI TOKYO 2020 ????? Thomas #Ceccon e Alessandro #Miressi incantano subito nelle batterie dei 100sl,… - azzurridigloria : ????? NUOTO, OLIMPIADI TOKYO 2020 ????? Thomas #Ceccon e Alessandro #Miressi incantano subito nelle batterie dei 100… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Batterie 27 luglio 2021: Quarta g… -