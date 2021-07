LIVE Basket – Italia-Australia, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 28 luglio 2021) Italia e Australia scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per il torneo di Basket all’Olimpiade di Tokyo 2020. Niccolò Melli e compagni tornano sul parquet dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta contro la Germania all’esordio e ora affronteranno una delle grandi favorite per la vittoria finale. L’Australia, infatti, è arrivata a Tokyo dopo i due dolorosi quarti posti a Rio 2016 e agli ultimi Mondiali e ha un gruppo esperto e di qualità che questa volta punta deciso al podio. Il nemico pubblico numero uno è il play dei San Antonio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021)scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per il torneo diall’Olimpiade di. Niccolò Melli e compagni tornano sul parquet dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta contro la Germania all’esordio e ora affronteranno una delle grandi favorite per la vittoria finale. L’, infatti, è arrivata adopo i due dolorosi quarti posti a Rio 2016 e agli ultimi Mondiali e ha un gruppo esperto e di qualità che questa volta punta deciso al podio. Il nemico pubblico numero uno è il play dei San Antonio ...

