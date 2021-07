L’Italia e l'occasione persa del Fascicolo Sanitario Elettronico (Di martedì 27 luglio 2021) A quasi 10 anni dalla sua nascita, resta uno strumento largamente inutilizzato dalla maggior parte dei medici, dei cittadini e delle aziende sanitarie: storia di una storia che doveva andare diversamente. Ma che forse non è ancora finita Leggi su repubblica (Di martedì 27 luglio 2021) A quasi 10 anni dalla sua nascita, resta uno strumento largamente inutilizzato dalla maggior parte dei medici, dei cittadini e delle aziende sanitarie: storia di una storia che doveva andare diversamente. Ma che forse non è ancora finita

Advertising

RiccardoLuna : L’Italia e l'occasione persa del Fascicolo Sanitario Elettronico di @PagellaPolitica - LaStampa : L’Italia e l'occasione persa del Fascicolo Sanitario Elettronico - amnestyitalia : Ancora oggi molti dei responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse in quell’occasione sono sfuggi… - valerio_tripi : RT @fraacc: Penso che il centrosinistra debba scegliere senza ambiguità tra la cultura giuridica di Marta Cartabia, e quella di Travaglio e… - Nuove_Imprese : Startupper d’Italia, non perdete l’occasione di sviluppare il vostro #business e lanciatevi in nuove sfide! Sono gl… -