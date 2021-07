L’Italia accarezza il sogno medaglia: 4° posto nella finale di ginnastica artistica (Di martedì 27 luglio 2021) Questione di centesimi, che fanno la differenza. La grande prova delL’Italia (163.638), nella finale di ginnastica artistica a squadre, si è conclusa con un 4° posto che non vale la medaglia ma ha prodotto una gara davvero emozionante. Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Asia e Alice D’Amato hanno insidato il podio con merito, superate da Russia (169.528), Stati Uniti (166.096) e Gran Bretagna (164.096). L’Italia aveva preso 42.665 al volteggio, addirittura solo un decimo in meno degli USA. A metà gara le azzurre hanno girato a 83.031. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Questione di centesimi, che fanno la differenza. La grande prova del(163.638),dia squadre, si è conclusa con un 4°che non vale lama ha prodotto una gara davvero emozionante. Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Asia e Alice D’Amato hanno insidato il podio con merito, superate da Russia (169.528), Stati Uniti (166.096) e Gran Bretagna (164.096).aveva preso 42.665 al volteggio, addirittura solo un decimo in meno degli USA. A metà gara le azzurre hanno girato a 83.031. ...

Advertising

Jack53152579 : In Italia si accarezza l’idea di un obbligo vaccinale per gli studenti (o il vaccino o la DAD per intenderci), il P… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia accarezza Tokyo 2020, tiro a volo: Bacosi è argento nello skeet femminile - Sportmediaset Sport Mediaset