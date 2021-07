Leverkusen, esplosione in un impianto chimico: almeno 5 dispersi e diversi feriti. Le autorità: “Non uscite e tenete porte e finestre chiuse” (Di martedì 27 luglio 2021) A Leverkusen, in Germania, c’è stata una esplosione in un impianto chimico. Una colonna di fumo nero si è levata nel parco industriale Chempark nel mattino di oggi, martedì 27 luglio 2021, intorno alle ore 09,40. Ci sono diversi feriti, alcuni dei quali gravi, e almeno 5 persone disperse. Si tratta di lavoratori dell’inceneritore di rifiuti nel quale è avvenuta l’esplosione. Le autorità locali hanno definito l’evento “altamente pericoloso” e hanno esortato i cittadini della zona a non uscire e a tenere porte e ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) A, in Germania, c’è stata unain un. Una colonna di fumo nero si è levata nel parco industriale Chempark nel mattino di oggi, martedì 27 luglio 2021, intorno alle ore 09,40. Ci sono, alcuni dei quali gravi, e5 persone disperse. Si tratta di lavoratori dell’inceneritore di rifiuti nel quale è avvenuta l’. Lelocali hanno definito l’evento “altamente pericoloso” e hanno esortato i cittadini della zona a non uscire e a teneree ...

