Lettera aperta di un malato (che non può vaccinarsi) al Presidente Draghi

Leggi su firenzepost

(Di martedì 27 luglio 2021) Per chi sta combattendo per evitare, nei limiti del possibile, la morte per altre cause, Lei ha affermato che comunque moriranno perché non sono vaccinati e non si vaccineranno. Io non sono scaramantico e non ho fatto gesti inequivoci o impugnato corna per reagire al suo anatema, ma Le assicuro che non solo a me, ma a tante altre persone che si trovano nella mia situazione L'articolo proviene da Firenze Post.