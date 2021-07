Leone Film Group, emesso prestito obbligazionario da 6 milioni di euro (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Leone Film Group, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha perfezionato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale pari a 6 milioni di euro, rappresentato da 60 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro ciascuna. L’operazione era stata approvata dal consiglio di amministrazione mercoledì scorso. Il prestito ha una durata di 7 anni con un preammortamento di 12 mesi ed un tasso fisso del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha perfezionato l’emissione di unnon convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale pari a 6di, rappresentato da 60 obbligazioni del valore nominale di 100 milaciascuna. L’operazione era stata approvata dal consiglio di amministrazione mercoledì scorso. Ilha una durata di 7 anni con un preammortamento di 12 mesi ed un tasso fisso del ...

