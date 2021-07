(Di martedì 27 luglio 2021) E’ stato annunciato in anteprima sabato 24 luglio, in occasione del, nella splendida cornice dell’isola Maggiore, il secondodi, “da un”, la cui uscita è prevista per settembre, con la presentazione ufficiale. A dare l’annuncio l’editore Jean Luc Bertoni. La scrittrice è reduce del successo del suo primo, “La Violenza Declinata”, nel quale si parla del sofferto tema della violenza sulle donne, argomento ...

Advertising

CorriereCitta : “Legate da un sottile filo rosso”: al Festival Giallo Trasimeno il nuovo libro di Anna Silvia Angelini -

Ultime Notizie dalla rete : Legate sottile

Il Corriere della Città

Le tendenzea questi cosmetici vanno e vengono ed è complicato stare al passo, una cosa però ... Se vuoi un aspetto più, scegli una nuance leggermente più chiara della tonalità finale che ...... con la pelle spessa o. Tutti nuotano in un arcipelago di possibilità: saziati dalla ... Le restrizionialla pandemia impediscono a Charitos di svolgere le indagini in modo tradizionale e ...Dopo il successo del libro “La Violenza Declinata” sabato 24 luglio, in occasione del festival Giallo Trasimeno, nella splendida cornice dell’isola ...La nuova linea di iPhone 13 non è stata ancora presentata e già circolano indiscrezioni sugli iPhone 14. Secondo indiscrezioni inviate agli investitori da JP Morgan Chase, la futura lineup di iPhone 1 ...