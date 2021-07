Le ultime novità su Can Yaman Mania | il profumo dell’attore turco

Leggi su 361magazine

(Di martedì 27 luglio 2021) Con una storia su Instagram, Canha svelato unasul suoCan, rendendo felici i fans di tutto il mondo In attesa di scoprire i nuovi impegni lavorativi come attore, Cansi è dato ad un’esperienza completamente inedita e inimmaginabile: la creazione di una fragranza che porta il suo nome e cognome. Can, è così che si chiama il, da subito ha suscitato grande interesse tra i fansche adesso fanno a gara per averlo. Dal canto suo, Can ...