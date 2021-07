Le sfide di Mikati | nuovo premier libanese | secondo l’amb Checchia

Leggi su formiche

(Di martedì 27 luglio 2021) Con la rinuncia da parte di Saad Hariri lo scorso 15 luglio all’incarico di formare ungoverno dopo quasi un anno di infruttuosi tentativi, il Libano sembrava destinato a scivolare ancor più sul piano inclinato di una crisi multidimensionale apparentemente insolubile. L’esecutivo ancora in carica per gli “affari correnti” guidato dal pur brillante accademico sunnita (comunità cui il Patto nazionale del 1943 riserva l’incarico di primo ministro), Hassan Diab, si trova in effetti confrontato a un compito da far tremare le vene ai polsi: quello di evitare che il Paese dei Cedri – e il baratro, nella percezione di tutti gli osservatori, non è lontano – si diriga verso ...