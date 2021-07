Le sfide di Mikati | nuovo premier libanese | secondo l' amb Checchia

(Di martedì 27 luglio 2021) Garanzie in assenza delle quali, ha voluto significativamente precisare, non avrebbe accettato l'incarico (in un'intervista all'autorevole quotidiano moderato An Nahar si è poi rallegrato dell'...

Un secondo interrogativo riguarda l'effettiva possibilità perdi gestire in maniera autonoma " seppur in una cornice di regolare consultazione con il presidente " la formazione del gabinetto: ...Un secondo interrogativo riguarda l'effettiva possibilità perdi gestire in maniera autonoma " seppur in una cornice di regolare consultazione con il presidente " la formazione del gabinetto: ...Dopo la rinuncia di Hariri a causa delle tensioni con Aoun, tocca all’uomo d’affari Mikati provare a formare un nuovo governo in Libano ...