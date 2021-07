Le lacrime d’orgoglio per la Medaglia di Bronzo | “Il Molise esiste e mena forte!”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 luglio 2021) Sovverte ogni pronostico l’atleta nativa di Isernia in, Maria Centracchio. Le suenon sono solo per ladinel judo alle Olimpiadi di Tokio 2020, ma per la sua regione: è la primaindividuale vinta da un’ atleta molisana! Le parole di Maria commuovono non solo la famiglia e la squadra italiana, ma tutto ilche da sempre sostiene la sua famiglia, da sempre legata a questa arte marziale. Davanti a lei c’è l’amica di sempre, Odette Giuffrida, ‘Odi’, l’atleta romana vincitrice delladi ...