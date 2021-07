Le figlie di Maradona contro l' ex avvocato del Pibe de oro

(Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Matias Morla, l'exe rappresentante del leggendario Diego, è stato rimosso dal suo ruolo di attore nella causa che cerca di chiarire le circostanze della morte dell'ex calciatore. Lo ha rivelato una fonte giudiziaria. La decisione è stata presa dal giudice di San Isidro Diego Martinez su richiesta di Dalma e Gianinna, le duecheha avuto con la sua ex moglie Claudia Villafañe. Entrambi sono in contrasto con l', con il quale hanno anche una disputa sull'eredità del "10" argentino in un altro caso parallelo. Nel loro reclamo, ledi ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Matias Morla, l'ex legale e rappresentante del leggendario campione, è stato rimosso dal suo ruolo di attore nella causa che cerca di chiarire le circostanze della morte dell'ex calciatore ...Lo scorso 25 novembre 2020 Napoli si è fermata. In un clima difficile, dato il periodo, è accaduto l'irreparabile, è morto Maradona. Una città intera ha appreso ...