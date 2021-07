Le denunce per le manifestazioni 'no green pass' non autorizzate (Di martedì 27 luglio 2021) Da Livorno a Piacenza, da Pescara a Padova: prime denunce dopo i raduni non autorizzati di sabato 24 luglio contro l'introduzione della certificazione verde per accedere a diverse attività. Altre ... Leggi su today (Di martedì 27 luglio 2021) Da Livorno a Piacenza, da Pescara a Padova: primedopo i raduni non autorizzati di sabato 24 luglio contro l'introduzione della certificazione verde per accedere a diverse attività. Altre ...

Advertising

marcodimaio : Spesso le nostre idee politiche non coincidono, ma ciò non toglie che le gravi aggressioni subite da Saverio… - Adnkronos : Indagini in corso sulle proteste di sabato contro il #greenpass, in arrivo denunce per manifestazione non autorizza… - amnestyitalia : Con la tua firma, faremo pressione sulle Procure della Repubblica e sulle forze di polizia per affrontare le denunc… - zazoomblog : Le denunce per le manifestazioni no green pass non autorizzate - #denunce #manifestazioni #green - PalermoToday : Le denunce per le manifestazioni contro il green pass -