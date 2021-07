«Le 7 giornate di Bergamo» | il debutto di Simona Ventura a Venezia 78

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 luglio 2021) All’annuncio dei film che saranno presentati alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, la notizia di una proiezione speciale de Le 7 giornate di Bergamo, il nuovo docufilm di Simona Ventura, è passata un po’ in sordina, ed è un peccato perché rappresenta l’ennesima trasformazione di una professionista che non ha mai avuto paura di lanciarsi in mondi apparentemente lontanissimi da lei. E così, dopo aver macinato ore e ore di diretta tv e aver battezzato in tempi non sospetti una web tv dedicata alla sua vita quotidiana, antesignana di tutte le Stories di Instagram del futuro prossimo, SuperSimo si mette alla prova come regista in una rassegna importante come quella di Venezia.