Lazio, addio Peruzzi: oggi il giorno della separazione (Di martedì 27 luglio 2021) Frattura insanabile tra Angelo Peruzzi e la Lazio, con il dirigente che oggi firmerà il suo addio La strada di Peruzzi si allontana dalla Lazio. La decisione è stata già presa la scorsa settimana, oggi la firma che metterà – nero su bianco – la definitiva separazione, dopo cinque anni di lavoro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Dirigente, uomo spogliatoio e bandiera: Peruzzi – più volte sul punto di lasciare – rinuncia all’ultimo anno di contratto per la poca autonomia e la mancanza di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Frattura insanabile tra Angeloe la, con il dirigente chefirmerà il suoLa strada disi allontana dalla. La decisione è stata già presa la scorsa settimana,la firma che metterà – nero su bianco – la definitiva, dopo cinque anni di lavoro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Dirigente, uomo spogliatoio e bandiera:– più volte sul punto di lasciare – rinuncia all’ultimo anno di contratto per la poca autonomia e la mancanza di ...

Advertising

OnorioFerraro : ????? #ChievoVerona, addio #SerieB: 'Si prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’in… - JCultHeritCrime : ?? Piano (e addio) #Sanpietrini: iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria di via Nazionale a Roma che pre… - calciomercatoit : ??#Lazzari resta un'incognita da terzino: #Sarri ci punta ancora, ma non si possono escludere anche scenari d'addio?? - infoitsport : Calciomercato Lazio, Correa dice addio: in cambio ecco Basic e Brandt - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Tokyo: Surf; Fioravanti eliminato negli ottavi. Azzurro battuto dal peruviano Mesinas, addio Giochi #ANSA -