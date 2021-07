Lavoro, Smart working riporta a casa 400mila fuorisede (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ultimo anno il 20% dei lavoratori fuorisede, vale a dire 400mila individui, hanno approfittato dello Smart working per cambiare città. Il 75% di loro ha scelto di tornare a vivere nel luogo di origine, mentre il 25% ha preferito trasferirsi in una città diversa sia da quella in cui è nato sia da quella dove ha sede l’azienda per cui lavora. Smart e remote working sono, infatti, stati per molti un’occasione per riorganizzare la propria vita, anche da un punto di vista abitativo. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Il fenomeno ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ultimo anno il 20% dei lavoratori, vale a direindividui, hanno approfittato delloper cambiare città. Il 75% di loro ha scelto di tornare a vivere nel luogo di origine, mentre il 25% ha preferito trasferirsi in una città diversa sia da quella in cui è nato sia da quella dove ha sede l’azienda per cui lavora.e remotesono, infatti, stati per molti un’occasione per riorganizzare la propria vita, anche da un punto di vista abitativo. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Il fenomeno ...

