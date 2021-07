Advertising

zazoomblog : Laura Torrisi il pesante inizio settimana: ecco cosa è costretta a fare – FOTO - #Laura #Torrisi #pesante #inizio - ONadde : -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

MeteoWeek

Secondo TvBlog Pamela Camassa epotrebbero essere alcune delle concorrenti della prima edizione di Amici Vip, e a condurre la prima puntata potrebbe esserci Maria De Filippi che lascerà ...ha fatto impazzire ogni suo singolo follower condividendo su Instagram una fotografia strepitosa in cui indossa un micro bikini illegale.sempre più bella, seducente ed ...Alzi la mano chi non sostiene che quello di Laura Torrisi non sia tra i fisici top della tv italiana. Le foto in bikini confermano tutto ...Laura Torrisi con gli ultimi scatti in costume ha mandato i social in tilt. Nelle ultime settimane, la showgirl ha deliziato i follower con varie fotografie di lei in posa: in bikini verde, minimal bl ...