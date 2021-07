L’attacco sguaiato alla Guardasigilli che vuole ripristinare lo stato di diritto (Di martedì 27 luglio 2021) Coerente con la testata, il Domani ha scritto qualche giorno più tardi del Fatto Quotidiano, di cui è costola minore, alcune migliaia di battute grazie a una delle sue firme di punta, Giorgio Meletti, contro la titolare della giustizia Marta Cartabia. La ministra è dipinta come una specie di mostro assetato di potere fin dalla più tenera età, una indemoniata in balìa di perverse suggestioni religiose: è una ciellina! Qui parte un excursus di diverse migliaia di battute all’ombra di Dan Brown che culminano nel tradimento cartabiano nel momento in cui sale al soglio di Pietro il cardinal Jorge Bergoglio, gesuita (la fazione nemica di Cl) e, visto che ci siamo, ci sta bene ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 luglio 2021) Coerente con la testata, il Domani ha scritto qualche giorno più tardi del Fatto Quotidiano, di cui è costola minore, alcune migliaia di battute grazie a una delle sue firme di punta, Giorgio Meletti, contro la titolare della giustizia Marta Cartabia. La ministra è dipinta come una specie di mostro assetato di potere fin dpiù tenera età, una indemoniata in balìa di perverse suggestioni religiose: è una ciellina! Qui parte un excursus di diverse migliaia di battute all’ombra di Dan Brown che culminano nel tradimento cartabiano nel momento in cui sale al soglio di Pietro il cardinal Jorge Bergoglio, gesuita (la fazione nemica di Cl) e, visto che ci siamo, ci sta bene ...

