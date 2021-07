L’amichevole Lazio-Padova in diretta su Sportitalia (Di martedì 27 luglio 2021) La Lazio chiude il suo ritiro estivo ad Auronzo di Cadore con un’amichevole contro il Padova che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560) trasmetterà in diretta oggi alle ore 18 con ampio pre e post partita da studio. La sfida sarà raccontata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Lachiude il suo ritiro estivo ad Auronzo di Cadore con un’amichevole contro ilche(visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560) trasmetterà inoggi alle ore 18 con ampio pre e post partita da studio. La sfida sarà raccontata L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : L’amichevole Lazio-Padova in diretta su Sportitalia: appuntamento alle ore 18 sul canale e sull'app gratuita… - LALAZIOMIA : Lazio, ecco il probabile 11 per l'amichevole col Padova - 17Aquilotti17 : RT @sportli26181512: Lazio, ecco il probabile 11 per l'amichevole col Padova: Si avvicina l'ultima amichevole per la Lazio nel ritiro... ht… - sportli26181512 : Lazio, ecco il probabile 11 per l'amichevole col Padova: Si avvicina l'ultima amichevole per la Lazio nel ritiro...… - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Lazio, la frase #Sarri: 'Si alzi ancora la palla ti do rigore contro': Alle 18 c’è l’amichevole contro il Padova, in s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amichevole Lazio Lazio - Padova in chiaro in tv: ecco dove vedere l'amichevole La Lazio Siamo Noi