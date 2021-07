Laglio, anziana salvata dai vigili del fuoco. Era prigioniera in casa per il maltempo (Di martedì 27 luglio 2021) Argegno (Como) - Si moltiplicano gli interventi per contenere le conseguenze di frane e smottamenti che si stanno riversando sulla statale Regina e sulle frazioni sopra gli abitati. Dopo Cernobbio, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 luglio 2021) Argegno (Como) - Si moltiplicano gli interventi per contenere le conseguenze di frane e smottamenti che si stanno riversando sulla statale Regina e sulle frazioni sopra gli abitati. Dopo Cernobbio, ...

Advertising

emergenzavvf : #Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottament… - CiroFire : RT @emergenzavvf: #Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottamenti lung… - Bruno01348128 : RT @emergenzavvf: #Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottamenti lung… - Pafo44193505 : RT @emergenzavvf: #Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottamenti lung… - Giorno_Como : Laglio, anziana salvata dai vigili del fuoco. Era prigioniera in casa per il maltempo -