L'addio del Tottenham ad Alderweireld. Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo l'ufficialità del passaggio di Alderweireld al Al-Duhail in Qatar, il Tottenham ha voluto salutare il difensore belga con un video molto emozionante. Di seguito le immagini. You've been immense. Good luck, @AlderweireldTob https://t.co/YdMMZjTSut — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021 Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

