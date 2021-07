La sorprendente finale di ginnastica artistica a squadre femminile

(Di martedì 27 luglio 2021) Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta, Simone Biles si è ritirata

Advertising

_heresallie : Bronzo sfiorato proprio all’ultimo momento, che peccato. Davvero una finale super sorprendente e bella da vedere pe… - martina5511 : @Mora20La Ci sono delle belle docce ?? ma il finale è un po' sorprendente! - YseFrancy : Giulia aveva detto che sarebbe stato un weekend emozionate!posso dire che è stato sorprendente nel finale (con una… - lasuaemittenza : @kiarafaz1 Ahhh allora avevo capito bene, erano punteggi di qualificazione. Peccato sarebbe stato sorprendente vede… - demetriashair_ : RT @Ilarya94: Sorprendente in molti sensi questa finale dei 400 stile libero! #Swimming #GiochiOlimpici #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : sorprendente finale

OA Sport

È un ottimo risultato, anche perché si è avvicinata moltissimo al podio, mancando di soli quattro decimi nel punteggio(163,638) la medaglia di bronzo, che è andata al Regno Unito (164,096). ...... oltre a un'esperienza di servizio attenta ai bisogni del cliente. Dotato di ampio ... Completano il punto vendita il congelato Sfuso e laEnoteca, strutturata in modo da proporre ...Anche il torneo olimpico maschile del basket 3x3 ha allineato il suo tabellone ai quarti di finale. O, per meglio dire, alle quattro squadre, dalla sesta alla terza, che entrano in questa fase del tor ...Si sono giocati i quarti di finale del torneo di rugby a sette a Tokyo 2021. Dopo le ultime partite della fase a gironi, dunque, si sono decise le quattro semifinaliste e se due nomi erano forse scrit ...