Advertising

anteprima24 : ** La #Salernitana prende #Ruggeri dall'#Atalanta: 'Occasione di crescita' ** - LaCittaSalerno : +++ SERIE A +++ Zortea si prende la Salernitana. Castori, lezione di tattica LEGGI QUI -->… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - L'#Everton prende #Townsend (svincolato) - Il #Pordenone prende l'esterno #Kupisz dalla #Salernitana -… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - Il terzino destro #Zortea (22) dall'#Atalanta in prestito alla #Salernitana - Il neopromosso #Troyes p… - ilSimoPole : @skoda130sl - Salerno: nella Galleria Santa Lucia il treno proveniente da Piacenza, con a bordo 1.500 tifosi della… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana prende

aSalerno

Commenta per primo L'Atalanta cede in prestito il giovane Ruggeri allaGiuseppe Pezzella (in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: qualificazione in Champions e almeno 20 presenze stagionali) dal Parma come ...Tra meno di un meseil via una coppa Italia tutta nuova: diverso il format rispetto al passato, diversa l'... Crotone e Parma) e quelle promosse dalla B (Empoli,e Venezia). Fino ai ...La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Daniele Altobelli, classe ’93. Il calciatore, natio di Terracina (LT), è cresc ...L’attaccante ha bisogno di esprimersi con continuità, l’Atalanta può mandarlo in prestito nel nostro campionato L’Atalanta aspetta e prende tempo, prima di decidere il destino di Sam Lammers. Secondo ...