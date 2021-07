La rivoluzione dei campionati: parla Gravina (Di martedì 27 luglio 2021) Nella giornata di oggi, martedì 27 luglio, si è tenuta la riunione del Consiglio Federale della FIGC, nella quale è intervenuto Gabriele Gravina. Il Presidente della Federazione Italiana Calcio, ha analizzato diversi punti critici che riguardano il calcio italiano. La rivoluzione dei campionati non è più un’utopia. Fiocco rosa in casa Lega: è nata la nuova Serie B Quando avverrà la rivoluzione dei campionati? Rivoluzionare il sistema del calcio italiano non sarà certo un’impresa semplice. L’idea però c’è ed è concreta. Cambiare la struttura dei diversi campionati e delle varie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Nella giornata di oggi, martedì 27 luglio, si è tenuta la riunione del Consiglio Federale della FIGC, nella quale è intervenuto Gabriele. Il Presidente della Federazione Italiana Calcio, ha analizzato diversi punti critici che riguardano il calcio italiano. Ladeinon è più un’utopia. Fiocco rosa in casa Lega: è nata la nuova Serie B Quando avverrà ladei? Rivoluzionare il sistema del calcio italiano non sarà certo un’impresa semplice. L’idea però c’è ed è concreta. Cambiare la struttura dei diversie delle varie ...

