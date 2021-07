La quinta finale olimpica di Federica Pellegrini

Advertising

Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - ilpost : Federica Pellegrini si è qualificata per la finale olimpica dei 200 metri stile libero, la sua quinta consecutiva - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Giuli4_nogood : RT @clarinsolia: Quinta finale olimpica per Federica Pellegrini. Come 5 sono i cerchi olimpici. La prima donna nella storia a raggiungere… - Adnkronos : Federica #Pellegrini nella storia, per la Divina quinta finale olimpica a #Tokyo2020. -

Ultime Notizie dalla rete : quinta finale

Nuoto Era il suo obiettivo minimo prima di questa Olimpiade e F ederica Pellegrini l'ha raggiunto: per la Divina arriva lanei Giochi in una gara individuale, un risultato mai raggiunto ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per ladei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è laolimpica nella stessa prova: un traguardo che finora non era stato mai raggiunto da nessuna nuotatrice. "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade"...Le donne che hanno l’agenda piena di impegni e non si fermano finché non li hanno spuntati tutti. Quinta finale olimpica nei 200 stile libero? Fatto. Record di medaglie ai Giochi superando Usain Bolt?Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Per la campionessa azzurra è la quinta finale individuale, è la prima volta nella storia del nuoto femminile a li ...