La quinta finale olimpica di Federica Pellegrini nei 200 metri stile libero

Advertising

Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - ilpost : Federica Pellegrini si è qualificata per la finale olimpica dei 200 metri stile libero, la sua quinta consecutiva - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - DanyRoss70 : RT @angelomangiante: Quinta finale olimpica consecutiva di Federica #Pellegrini (dal 2004 al 2021). Nessuna donna nella storia del nuoto c’… - LetySchumi : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Swimming FEDERICA #PELLEGRINI ???? IN FINALE ?? La Divina d'orgoglio si guadagna la quinta finale olimpic… -

Ultime Notizie dalla rete : quinta finale

Nel nuoto, 200 stile libero di cui è primatista mondiale da dodici anni, Federica Pellegrini ha conquistato la suaolimpica, stabilendo così un record. Nessuno prima aveva mai ottenuto cinque finali alle Olimpiadi nella stessa specialità. Nella spada donne Italia in semifinale.Ancora una volta, Federica Pellegrini ha lasciato tutti a bocca aperta. La 32enne azzurra è riuscita in un'impresa storica , conquistando lanei 200 stile libero della sua carriera. La Divina ha dovuto faticare moltissimo per portarsi a casa il pass per la finalissima (in programma nella notte di mercoledì). Si è qualificata ...Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. L'azzurra è approdato in semifinale dopo aver battutola la polacca Agata Ozdoba, l’atleta del Madagascar D ...Capitolo 200 metri misti: niente finale né per Sara Franceschi (2'11''71) né per Ilaria Cusinato (2'12''10). Federica Pellegrini centra una storica finale dopo aver faticato nelle batterie ieri e si g ...