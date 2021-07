La quinta finale di Federica Pellegrini (Di martedì 27 luglio 2021) L'araba fenice sulla parte sinistra collo guizza più degli altri tatuaggi. È stato il secondo della collezione della Divina (il primo in assoluto il dragone sulla caviglia, a 14 anni) ma questo, simbolo della rinascita, è il più significativo, quello che, più di tutti gli altri, racconta la storia umana e sportiva di Federica Pellegrini, la prima atleta del nuoto femminile a gareggiare in cinque finali olimpiche nella stessa gara, i 200 stile libero. A Tokyo, in un impianto deserto, si è seduta accanto all'immenso Michael Phelps, il divoratore di medaglie (28 quelle ai Giochi, altro primato) e di zuppa di cozze di mamma Deborah. Dopo una batteria ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) L'araba fenice sulla parte sinistra collo guizza più degli altri tatuaggi. È stato il secondo della collezione della Divina (il primo in assoluto il dragone sulla caviglia, a 14 anni) ma questo, simbolo della rinascita, è il più significativo, quello che, più di tutti gli altri, racconta la storia umana e sportiva di, la prima atleta del nuoto femminile a gareggiare in cinque finali olimpiche nella stessa gara, i 200 stile libero. A Tokyo, in un impianto deserto, si è seduta accanto all'immenso Michael Phelps, il divoratore di medaglie (28 quelle ai Giochi, altro primato) e di zuppa di cozze di mamma Deborah. Dopo una batteria ...

