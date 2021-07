La pandemia non ha fermato il nostro amore per il contante (Di martedì 27 luglio 2021) La pandemia non ha colpito i contanti. Nonostante la flessione nell'uso passato dal 57 (2019) al 51% (2020), questo strumento è stato il più amato e usato dagli italiani nel 2020. D'altra parte "siamo un paese molto affezionato al contante", spiega Ivano Asaro, Direttore osservatorio pagamenti innovativi del Politecnico di Milano. Ma come mai siamo così legati a questo strumento? «Da una parte - spiega Asaro - c'è l'inerzia. E dunque esiste una buona fetta di italiani che non vuole modificare il proprio metodo di pagamento: "ho sempre fatto così perché mai dovrei cambiare?". C'è poi chi non si fida dei pagamenti elettronici, specie quelli più innovativi ... Leggi su panorama (Di martedì 27 luglio 2021) Lanon ha colpito i contanti. Nonostante la flessione nell'uso passato dal 57 (2019) al 51% (2020), questo strumento è stato il più amato e usato dagli italiani nel 2020. D'altra parte "siamo un paese molto affezionato al", spiega Ivano Asaro, Direttore osservatorio pagamenti innovativi del Politecnico di Milano. Ma come mai siamo così legati a questo strumento? «Da una parte - spiega Asaro - c'è l'inerzia. E dunque esiste una buona fetta di italiani che non vuole modificare il proprio metodo di pagamento: "ho sempre fatto così perché mai dovrei cambiare?". C'è poi chi non si fida dei pagamenti elettronici, specie quelli più innovativi ...

Advertising

caritas_milano : #Crisi, 1/3 delle persone colpite non è in grado di rialzarsi Le conseguenze dello #sbloccodeilicenziamenti e degl… - fattoquotidiano : Scienziati messi a tacere, tentativi di depistaggi come quella di addossare al pangolino la responsabilità della pa… - quinta : 'O ci vacciniamo e finiamo la pandemia o avremo morti, molte. Questo poco, un altro picco e probabilmente un altra… - Nata_a_Gennaio : RT @iltrumpo: Domanda: ma se la pandemia fosse arrivata 30 anni fa, quando ancora non c’erano i social, ci sarebbero stati così tanti novax? - GianluigiFuturo : Buongiorno ?? ...in #Democrazia le persone possono scegliere, ma in questo caso visto che siamo in presenza di una… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia non La grammatica della sostenibilità nel settore del cibo ... nel 2020, nonostante le interruzioni delle attività a causa della pandemia, il progetto di Milano ... per un valore economico di oltre 250.000 euro, redistribuite a 27 organizzazioni non - profit. ...

Domenico Zurlo La pandemia di coronavirus continua a correre e i più colpiti Domenico Zurlo La pandemia di coronavirus continua a correre e i più colpiti sono ormai giovani e giovanissimi, le ...colpiti dal virus stanno lanciando appelli pregando di farsi vaccinare per "non ...

"Durante una pandemia non si vaccina" le strane teorie dei manifestanti contro il Green pass La7 Save the Chiildren, in Italia un caso di tratta su 20 riguarda un minore 27 luglio 2021 Le vittime di tratta prese in carico dal sistema nazionale italiano anti-tratta nel 2020 erano 2.040,di cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell'anno. Si tratta in pr ...

Moretti porta in scena la pandemia Si intitola "La pace seguirà", e racconta l’anno della pandemia con la forza del teatro verità. Racconta il silenzio, la paura, la cura l’ultimo spettacolo scritto e diretto dal regista viareggino And ...

... nel 2020, nonostante le interruzioni delle attività a causa della, il progetto di Milano ... per un valore economico di oltre 250.000 euro, redistribuite a 27 organizzazioni- profit. ...Domenico Zurlo Ladi coronavirus continua a correre e i più colpiti sono ormai giovani e giovanissimi, le ...colpiti dal virus stanno lanciando appelli pregando di farsi vaccinare per "...27 luglio 2021 Le vittime di tratta prese in carico dal sistema nazionale italiano anti-tratta nel 2020 erano 2.040,di cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell'anno. Si tratta in pr ...Si intitola "La pace seguirà", e racconta l’anno della pandemia con la forza del teatro verità. Racconta il silenzio, la paura, la cura l’ultimo spettacolo scritto e diretto dal regista viareggino And ...