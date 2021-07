La missione di combattimento dei soldati americani in Iraq si concluderà entro la fine di quest’anno, dice Biden (Di martedì 27 luglio 2021) Lunedì, al termine del suo incontro a Washington con il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al-Kadhimi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che la missione di combattimento dei soldati americani in Iraq si concluderà entro la fine di Leggi su ilpost (Di martedì 27 luglio 2021) Lunedì, al termine del suo incontro a Washington con il primo ministro dell’, Mustafa al-Kadhimi, il presidente degli Stati Uniti Joeha detto che ladideiinsiladi

Advertising

repubblica : Iraq, dopo 18 anni gli Usa mettono fine alla missione di combattimento - ilpost : La missione di combattimento dei soldati americani in Iraq si concluderà entro la fine di quest’anno, dice Biden - sicurezzaint : Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, hanno siglato un acco… - RadioItaliaIRIB : Iraq, Biden: dopo 18 anni fine missione combattimento Usa - Michele00410624 : NEW YORK - Via dall'Iraq. Diciotto anni dopo aver messo piede nella regione US pronti a ritirare gradualmente, entr… -