La ‘Marinella’ di Sant’Agnello primo lido accessibile in Campania

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 luglio 2021) E’ ladiilstabilimento balneare inad esseresia ai disabili (attrezzato anche con carrozzina Job) e sia ai non vedenti, per i quali è stato studiato, progettato ed installato un percorso tattile con mappe in braille. L’ipovedente o il non vedente alladiaderente ad Assodemaniali, ha la possibilità in autonomia di prendere l’ascensore, fare il ticket di ingresso allo stabilimento, consumare al banco bar, pranzare o cenare al ristorante, ...