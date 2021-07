La manipolazione dei fatti

Leggi su butac

(Di martedì 27 luglio 2021) Su un sito che sostiene di combattere le bufale è apparso un articolo, a firma Enrica Perucchietti, dal titolo: Green pass: le tre clamorose fake news di Draghi sui vaccini L’ho letto e credo sia necessario fare qualche puntualizzazione, perché quanto leggo non è un lavoro di verifica benfatto, c’è tanto margine di miglioramento. L’articolo parte dalla dichiarazione fatta da Mario Draghi durante una conferenza stampa la settimana scorsa, quando – l’avrete sentito – ha pronunciato queste parole: …l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente non ti vaccini, ti ammali, muori, oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui/lei muore… Questa frase è sbagliata. ...