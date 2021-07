La Lega avvia una raccolta fondi per la Sardegna… sul conto della Lega (Di martedì 27 luglio 2021) Se non ci fosse da piangere per la Sardegna che sta andando a fuoco verrebbe quasi da sorridere, un po’ come quando si guarda la famosa scena di Totò e Peppino che provano a vendere la fontana di Trevi. Perché la Lega ha iniziato una raccolta fondi per per l’emergenza incendi in Sardegna. Ma tra tutti i conti correnti che su cui poteva optare per radunare il denaro, istituzionali o creati appositamente per l’occasione, la scelta del Carroccio è andata proprio su quello del partito nell’isola. E a dirlo senza nessun pudore sono proprio Matteo Salvini e il coordinatore regionale della ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Se non ci fosse da piangere per la Sardegna che sta andando a fuoco verrebbe quasi da sorridere, un po’ come quando si guarda la famosa scena di Totò e Peppino che provano a vendere la fontana di Trevi. Perché laha iniziato unaper per l’emergenza incendi in Sardegna. Ma tra tutti i conti correnti che su cui poteva optare per radunare il denaro, istituzionali o creati appositamente per l’occasione, la scelta del Carroccio è andata proprio su quello del partito nell’isola. E a dirlo senza nessun pudore sono proprio Matteo Salvini e il coordinatore regionale...

