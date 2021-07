La Lazio di Sarri delude nell’ultima amichevole del ritiro di Auronzo | solo 1-1 contro il Padova

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) Lachiude ildidi Cadore con un pareggio per 1-1ilallo ‘Zandegiacomo’. La squadra diinizia bene, sfiorando anche la rete del vantaggio con Luis Alberto al 16’. Ma poco dopo c’è il vantaggio a sorpresa delche lascia di stucco i biancocelesti: la firma è di Della Latta con deviazione provvidenziale di Luiz Felipe. La rete del vantaggio biancorosso innervosisce gli uomini di. In particolare Luis Alberto che reagisce in malo modo ad un fallo di Hraiech e riceve il primo giallo del match. Al 42’ però la ...