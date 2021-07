La ginnasta Luciana Alvarado sfida i divieti | in ginocchio durante l’esibizione contro il razzismo – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 27 luglio 2021) A 18 anni, alla sua prima partecipazione olimpica, ladel Costa Rica hato i giudici scelti dal Cio: si è sottoposta a rischio squalifica pur di inginocchiarsi per la causa di Black Lives Matter. E l’ha fattol’esecuzione del suo esercizio a corpo libero: ciò ha reso il gesto difficilmente contestabile dalla giuria, ma facilissimo da riconoscere per il pubblico. Inequivocabile anche per il pugno sollevato al cielo dalladella Costa Rica. È utile ricordare che le regole fissata dalla Carta olimpica di Tokyo 2020 prevede che le sport si ...