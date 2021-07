La Ford lancia un profumo molto particolare: ecco di cosa si tratta (Di martedì 27 luglio 2021) La casa automobilistica Ford in occasione del lancio della Mustang Mach – E GT ha deciso di lanciare una fragranza molto particolare. Quale? Udite udite: è fuori la prima fragranza all’odore di benzina! A riportare la notizia ci ha pensato Novella 2000 che ha subito tenuto a precisare che non si tratterebbe di uno scherzo. Sul sito online leggiamo: L’essenza Mach-Eau, questo il nome, come raccolto da Il Corriere dello Sport, è stata creata dalla profumeria Olfiction di Pia Long come richiesto da Ford. Solo alcuni giorni fa dalla Casa dell’Ovale blu ha svelato l’idea durante l’evento per gli ... Leggi su trashblog (Di martedì 27 luglio 2021) La casa automobilisticain occasione del lancio della Mustang Mach – E GT ha deciso dire una fragranza. Quale? Udite udite: è fuori la prima fragranza all’odore di benzina! A riportare la notizia ci ha pensato Novella 2000 che ha subito tenuto a precisare che non si tratterebbe di uno scherzo. Sul sito online leggiamo: L’essenza Mach-Eau, questo il nome, come raccolto da Il Corriere dello Sport, è stata creata dalla profumeria Olfiction di Pia Long come richiesto da. Solo alcuni giorni fa dalla Casa dell’Ovale blu ha svelato l’idea durante l’evento per gli ...

Ford Mach-Eau: nasce il profumo all'essenza di benzina La Ford per celebrare l'uscita della nuova Mustang Mach-E GT, lancia un profumo all'essenza di benzina. Ecco com'è nata l'idea!

